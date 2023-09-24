На реках Владимирской области задержали 160 нарушителей правил навигации. Сезон навигации на...

На реках Владимирской области задержали 160 нарушителей правил навигации.Сезон навигации на водоемах Владимирской области продлится до двадцатого ноября. Инспекторы Центра ГИМС продолжают патрулирование водных объектов. На днях они провели рейд на Нерли и Клязьме.Побеседовали с рыбаками на лодках, вручили им памятки о правилах безопасного поведения на воде и напомнили о требованиях, которые обязаны соблюдать владельцы маломерных судов. Лодки и катера должны быть официально зарегистрированы, иметь читаемые номера на борту и обязательно - спасжилеты. Строго запрещено уходить в плавание в состоянии алкогольного опьянения, превышать скорость, перегружать судно, нарушать правила маневрирования и буксировки. С начала года инспекторы уже "поймали за рук" 160 нарушителей. Очередной штраф выписали и в ходе этого рейда.Алексей Чебаненко, государственный инспектор по маломерным судам:- Вынесено одно постановление по статье 11.10 КоАПП РФ, штраф 300 рублей. Патрулирование сотрудниками ГИМС на территории Владимирской области проходит каждый день.Павел Двойнин, рыбак:- Все правильно делаете. Надо напоминать, предупреждать, так скажем. А то некоторые ездят без жилетов. Мало ли перевернутся, еще чего.