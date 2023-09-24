Народные приметы на 25 сентября. Что категорически запрещается делать в день Артамона, чтобы не...

Народные приметы на 25 сентября. Что категорически запрещается делать в день Артамона, чтобы не потерять здоровье25 сентября 2023 года Православная Церковь чтит память христианского святого Артанома, почитаемого как великомученика.На Артамона следили за поведением змей. Поэтому второе название праздника Змеиный день. Считалось, что в этот день змеи переходят с полей в леса, забираются в норы и прячутся в земле до весны.Люди заметили: «На Артамона день с ночью ровняется, а змеи в спячку впадают».Что можно и нельзя делать в день Артанома?В этот день занимаются сбором рябины и другого урожая.Хозяйки заготавливали ягоды на зимуНельзя делиться хлебом, отдавать свой хлеб — к голодным временам.Нельзя стричь волосы и ногти — можно отстричь своё здоровье.Народные приметы на 25 сентября 2023 годаМного желтых листьев на деревьях — ранней и затяжной осени.Дождь идет — к долгой зиме.Выросли сорняки — снега зимой будет много.Крот прорыл вход в нору с северной стороны — к теплой зиме, с юга — к холоду, с запада — к сырой и снежной, с восточной — к сухой.Много желудей на дубе — к теплой зиме и благодатному лету.Гремит гром — к теплой осени.Фото freepik.com