Ничто не вредит здоровью так, как собственные неправильные привычки. Особенно это касается питания – нездоровое пищевое поведение провоцирует развитие огромного количества болезней.

Ничто не вредит здоровью так, как собственные неправильные привычки. Особенно это касается питания – нездоровое пищевое поведение провоцирует развитие огромного количества болезней.О таких привычках "Дни.ру" рассказала Ксения Черная — нутрициолог, эксперт по нутригенетике, натуропат и сооснователь Академии "PRO-Здоровье".По словам специалиста, каждый день люди совершают действия, которые приводят к 80% заболеваний. Ниже привели самые главные.Мало двигаются. Пожалуй, это одна из главных привычек, которая вредит здоровью. Она влияет как на внешний вид человека, так и на состояние внутренних органов, чем наносит организму большой урон. Ксения рассказала, что внутри нашего организма тоже есть мышцы, такие как желудок, желчный пузырь, кишечник. Всё это — мышечные органы, которые должны сокращаться. Если человек постоянно сидит, внутренние органы работают неполноценно.По данным ВОЗ, более 3 миллионов человек в год умирает из-за недостатка движения. Также известно, что 10.000 шагов ежедневной пешей прогулки помогают предотвратить развитие целого ряда опасных заболеваний: сахарного диабета, гипертонии, кардиомиопатии и многих других. Однако современные люди, как правило, так много не ходят. Ведь есть транспортные средства, которые без труда доставят до любого нужного места. Здесь стоит отметить, что в последних исследованиях ученые выявили, что нужно проходить минимум 4.000 шагов в день, чтобы снизить риск многих заболеваний. Однако верхнего предела физической активности они не обнаружили — чем больше проходили люди в исследовании, тем лучше были показатели.Не соблюдают циркадные ритмы и мало спят. Этой вредной привычкой люди буквально убивают свое здоровье. Организм восстанавливается с 22:30 до 02:00, поэтому хотя бы с 23 до 1 часа ночи важно спать. Если ложиться позднее, повышается гормон стресса — кортизол, который провоцирует переедание, проблемы с ЖКТ, депрессию, хронический стресс и нарушение гормонального фона.Запивают еду различными напитками. Пожалуй, всем в детстве внедрили привычку пить кофе, чай, соки, компоты и другие напитки в каждый прием пищи. На самом деле, запивать продукты можно только чистой водой в небольшом объеме. В среднем, это 50-100 мл. Ещё лучше — есть зелень и овощи, которые на 80-90% состоят из воды. Тогда запивать еду не захочется.Многие пьют во время еды по привычке, некоторые чтобы облегчить жевательный процесс и пищеварение. На самом деле, это, наоборот, нарушает работу ЖКТ.При запивании человек плохо пережевывает пищу, из-за чего вырабатывается недостаточное количество слюны. В норме, за счет ферментов она уже в полости рта начинает процесс пищеварения. Но поскольку напитки не содержат таких ферментов, они не могут заменить функцию слюны. Кроме того, жевание рефлекторно запускает выработку соляной кислоты в желудке. То есть, фактически, человек, который запивает еду, пропускает первый этап переваривания в полости рта и нарушает последующие.Лучше напитки во время еды заменить новой привычкой — тщательно пережевывать пищу. Тогда будет вырабатываться достаточно слюны, и процесс пищеварения начнется правильно.Кусочничество. Это постоянные перекусы в течение дня. Из-за этого люди едят намного больше, чем им необходимо, и постоянно повышают уровень инсулина в крови. Так они провоцируют появление лишнего веса, который затем может стать причиной других опасных заболеваний. Например, диабета. В идеале каждый приём пищи должен быть полноценным и включать все необходимые нутриенты. Тогда человек будет чувствовать себя сытым минимум половину дня и не захочет лишний раз есть в перерывах. Ведь, как правило, качество еды для перекусов обычно не самое лучшее. Поэтому полезнее для организма 3 раза полноценно поесть, чем постоянно перекусывать в течение дня.Гаджеты во время приема пищи. Когда человек сосредоточен на просмотре видео, мессенджеров и соцсетей во время еды, велика вероятность переедания, развития гастрита и других проблем с ЖКТ. Это связано с тем, что мозг занят; он не успевает вовремя подать сигнал, что организм насытился.Недостаточное количество воды. Многие считают, что чай, кофе, соки и другие напитки могут ее заменить, но это совершенно не так. Организму требуется чистая питьевая вода, так как от ее количества зависит густота и качество крови, здоровье и красота кожи, процессы пищеварения и многое другое. Минимальный суточный объем потребляемой воды — 30 мл на 1 кг веса. Однако лучше пить 2 или 2,5 литра воды в день для нормальной работы организма.Неумение грамотно работать со стрессом. Современный человек очень часто переживает стресс. При этом помимо влияния внешних факторов, нередко люди сами провоцируют переживания. Например, когда после пробуждения берут телефон и начинают читать новости, почту или сообщения в мессенджерах. Вместо этого лучше уделить 30-60 минут только себе: как минимум, выпить стакан теплой воды и сделать зарядку. Это поможет избежать скачков кортизола с утра и дальнейших проблем с нервной и другими системами.Если заменить эти привычки на полезные, уже через 1-2 недели появятся улучшения. Это обязательно отразится на внешности — как правило, снижается вес, отечность, очищается кожа. Уходит хроническая усталость, резкие перепады настроения, и становится намного больше энергии.