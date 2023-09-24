Опубликован график и список адресов пунктов вакцинации от гриппа во Владимире Во Владимирской...

Опубликован график и список адресов пунктов вакцинации от гриппа во ВладимиреВо Владимирской области продолжается прививочная кампания против гриппа. За последнюю неделю в регионе провакцинировались более 36 тысяч человек, сообщает Минздрав по Владимирской области.Важно! Привиться против гриппа и пневмококка можно в медицинских организациях и пунктах вакцинации в общественных местах. Против коронавируса - только в больницах.Опубликован график и адреса во Владимире, где можно привиться от гриппа:Областная детская клиническая больница (улица Добросельская, 197А), с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.30, телефон для справок – 8(4922) 77-99-47;Детская городская поликлиника № 1 (улица Студёная гора, 20А), в четверг с 8.00 до 17.00;Городская больница № 2 (улица Токарева, 3), кабинет №6, понедельник-пятница с 8.00 до 15.00, а также в кабинете №201 по вторникам и четвергам с 8.00 до 18.00, телефон – 8(4922) 33-70-81;Городская больница № 4 (улица Каманина, 6), кабинет №116, понедельник-пятница, с 10.15 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, по субботам – с 8.00 до 10.00;Торговый центр «Глобус» (Суздальский проспект, 28), вторник, четверг и суббота с 10.00 до 14.00.Полный список пунктов вакцинации во Владимире и райцентрах региона опубликован на сайте МинздраваФото pxfuel.com