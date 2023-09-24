За прошедшую неделю случилось много трагичных событий. Смерть собиравшего кукурузу дедушки под лопастями комбайна, погибшая загадочной смертью семья в Энтузиасте, 3 смертельные аварии.

За прошедшую неделю случилось много трагичных событий. Смерть собиравшего кукурузу дедушки под лопастями комбайна, погибшая загадочной смертью семья в Энтузиасте, 3 смертельные аварии. Среди страшных событий есть и несколько хороших. Редакция «Шестого канала» предлагает топ новостей, которые вы могли пропустить. – В Клязьме в районе Боголюбово обнаружили тело мужчины. Установлено, что погибшим оказался 76-летний пенсионер.