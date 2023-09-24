Прокуратура добивается устранения нарушений при содержании жилого дома в Кольчугино
Межрайонной...
Прокуратура добивается устранения нарушений при содержании жилого дома в Кольчугино
Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, при обследовании дома № 64 по улице ІІІ Интернационала в Кольчугино выявлены множественные нарушения в состоянии здания. Облетевшая штукатурка, кирпичная кладка повреждена, сквозные внешние отверстия между крышей дома и его стенами.
В итоге прокурором в адрес руководителя УК внесено представление, в отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении.
Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.
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