Скачок стоимости на столичную недвижимость ожидается уже к концу текущего года. По словам брокера Петра Машарова, связано это прежде всего с ростом себестоимости.

Скачок стоимости на столичную недвижимость ожидается уже кконцу текущего года. По словам брокера Петра Машарова, связано это прежде всегос ростом себестоимости.Что любопытно, речь идет в первую очередь о жилье вторичном.С начала 2023 года цены на недвижимость подобного рода подскочили почти натреть, сообщает "". Как заявил в интервью ипотечный брокер ПетрМашаров, в последнее время россияне отдают предпочтение именно вторичномурынку, так как новое жилье дорожает еще сильнее — при этом участились случаипереносов сроков сдачи объектов.Эксперт отмечает, что у вторичного жилья есть немалопреимуществ, в сравнении с новостройками. Прежде всего, это отсутствиенеобходимости дополнительных вливаний: как правило, в квартире уже сделанремонт."Заезжай и живи либо сдавай ее в аренду", — объяснил брокер.В свою очередь, глава Национального объединения строителейАнтон Глушаков посетовал на сложности в развитии индивидуального жилогостроительства из-за отсутствия льготного ипотечного кредитования в этой сфере. Вэфире телеканала "" эксперт объяснил это отсутствием контроля со стороныбанков над соответствующими организациями."До тех пор, пока не будет ипотеки, надеяться на какое-тотакое системное развитие не приходится, поскольку застраивание у нас происходитстихийно", — отметил ГлушаковЛьготная ипотека доступна лишь гражданам, приобретающимжилье в новых домах — людям, планирующим строительство частного дома, остаетсялишь довольствоваться потребительским кредитом. Это негативно сказывается навсем индивидуальном жилом фонде — по словам специалиста, стране необходиманалог субсидированной ипотеки.