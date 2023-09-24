Телеведущая Ольга Орлова отлично проводит время за границей.

Телеведущая Ольга Орлова отлично проводит время за границей.На днях Ольга Орлова на время уехала из России. Сейчас телезвезда вместе со своим мужем Валерием находится в Италии. За несколько дней бывшая солистка группы "Блестящие" поделилась множеством фотографией, сделанных в отпуске. Но самым обсуждаемым снимком стал тот, на котором ведущая "Дома-2" позирует вместе с возлюбленным.В популярную социальную сеть Орлова выложила фотографию, на которой она и Валерий запечатлена сидящими на берегу моря, держась за руки. Публикацией романтического снимка артистка поздравила мужа с днем рождения. Под снимком она оставила запись, признавшись в нежных чувствах к супругу, а также в желании продлить столь дивный момент. "Хочу так всю жизнь", – написала Ольга.В комментариях отметились не только поклонники, которые поздравили Валерия, но и некоторые знаменитости: в частности – Ксения Бородина, Анна Семенович, Влад Кадони и Инна Маликова. Они также оставили добрые пожелания супругу телезвезды.Ранее Ольгу Орлову обвинили в отсутствии материнской любви. Поводом для столь серьезных обвинений стали обращения ведущей "Дома-2" к родившейся в этом году дочери. Подробнее об этом писали "Дни.ру".