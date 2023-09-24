С 3:00 часов ночи 25 сентября до 22:00 часов 26 сентября для переключения потребителей на вновь смонтированный трубопровод будет отключена подача горячей воды. Об этом сообщила администрация

С 3:00 часов ночи 25 сентября до 22:00 часов 26 сентября для переключения потребителей на вновь смонтированный трубопровод будет отключена подача горячей воды. Об этом сообщила администрация Владимира со ссылкой на «Т Плюс». Воды не будет в следующих домах: – проспект Строителей, 3/7, 4, 4-а, 5-а, 6, 6-а, 7-б, 7-в, 7-г, 8, 8-а, 10, 10-а,