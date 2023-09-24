В роддомах Владимирской области начнут дарить подарки новорожденным Ранее сообщали, что во...

В роддомах Владимирской области начнут дарить подарки новорожденнымРанее сообщали, что во Владимирской области появится новая мера поддержки при рождении ребёнка. Проект закона о её предоставлении в региональный парламент внесло правительство области. Родители смогут сами выбрать, будет ли это подарочный набор или выплата в 10 000 рублей.Таким образом, с 1 октября 2023 года во Владимирской области начнут вручать подарки всем новорожденным. Главным условием предоставления, чтобы ребенок родился в роддоме региона.Как сообщают в Правительстве Владимирской области, в специальный набор будет входить все, что нужно на первом году для ухода за младенцем. Это памперсы, пеленки, детская косметика, одежда для малыша.Кроме того, родители, при желании, могут взять эту сумму деньгами вместо получения подарка.Фото freepik.com