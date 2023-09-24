Владимирской природоохранной прокуратурой пресечены нарушения в сфере рассмотрения обращений...
Владимирской природоохранной прокуратурой пресечены нарушения в сфере рассмотрения обращений граждан
Владимирской природоохранной прокуратурой по заявлению местного жителя проведена проверка исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений в деятельности ГАУ ВО «Владлесхоз».
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, при рассмотрении обращения заявителя учреждением допущены нарушения, а именно необоснованно отказано в предоставлении права на ознакомление с материалами проверки по ранее поданному обращению.
Природоохранной прокуратурой в адрес руководителя ГАУ ВО «Владлесхоз» внесено представление. По требованию прокурора организацией предоставлена возможность ознакомления с документами.
Кроме этого, в отношении ответственного должностного лица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении: "Нарушение порядка рассмотрения обращения граждан".
Фото freepik.com