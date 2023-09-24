В ограничениях виновато производство работ, сообщает пресс-служба мэрии Владимира. Однако газ будет перекрыт только на рабочее время, с 9:00 до 16:00 во вторник, 26 сентября. Отсутствие газа

В ограничениях виновато производство работ, сообщает пресс-служба мэрии Владимира. Однако газ будет перекрыт только на рабочее время, с 9:00 до 16:00 во вторник, 26 сентября. Отсутствие газа грозит жителям следующих улиц: – улица Добросельская; – Константино-Еленинский проезд, дома 12, 12А; – улица Минина (все жилые дома); – улица Пожарского (все жилые дома); – улица 196-ой