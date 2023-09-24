Во Владимире оперативники задержали вора, находившегося в федеральном розыске Сотрудники...

Во Владимире оперативники задержали вора, находившегося в федеральном розыскеСотрудники уголовного розыска по городу Владимиру задержали находившегося в федеральном розыске 39-летнего жителя Тверской области, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Как установили оперативники, скрывался мужчина на территории города Владимира, где совершил две кражи.Дело обстояло следующим образом: в августе 2023 года во Владимире фигурант познакомился с 32-летней местной жительницей. Вскоре после знакомства новая приятельница легла в больницу на лечение и разрешила мужчине пожить в это время в ее квартире. Однако в отсутствие хозяйки злоумышленник выкрал из квартиры кухонные приборы и набор инструментов для автомобиля на сумму более 9 000 рублей. Позже украденные вещи он продал.После чего в августе уроженец Тверской области познакомился с 68-летним жителем Владимира. Узнав, что мужчина планирует отремонтировать легковой автомобиль, предложил помощь. Но вместо того, чтобы заняться ремонтом и вернуть машину в срок, он взял ее себе, затем продал незнакомцу за 10 000 рублей. Собственник оценил ущерб в 130 000 рублей и обратился за помощью в полицию.Полицейские нашли покупателя автомобиля и изъяли транспортное средство, уточняют в ведомстве.В настоящее время в отношении преступника возбуждены уголовные дела по статьям: «Кража» и «Присвоение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».Мужчина признал свою вину. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Фото freepik.com