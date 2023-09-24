Во Владимире вновь ищут подрядчика на благоустройство прудов в Старых садах. Администрация...

Во Владимире вновь ищут подрядчика на благоустройство прудов в "Старых садах".Администрация Владимира в третий раз назначает торги по благоустройству пруда у Дворца творчества юных - в старых садах на улице Мира.С предыдущей компанией контракт расторгли через месяц, после начала работ. Она должна была укрепить берег и очистить каскад прудов. У третьего по счёту подрядчика будет то же задание - провести обследование зелёных насаждений, спроектировать углубление дна водоёмов, набережную с пирсами, пешеходные маршруты. Нового подрядчика определят 6-го октября. Стоимость работ осталась прежней - 15 миллионов рублей.