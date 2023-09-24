Во Владимирской области детская смертность подошла к критическому показателю За прошедшие 6...

Во Владимирской области детская смертность подошла к критическому показателюЗа прошедшие 6 месяцев 2023 года во Владимирской области умерло 25 детей до года, сообщает Владимирстат.По сравнению с аналогичным периодом 2022 года число родившихся уменьшилось на 4,2%, число умерших уменьшилось на 13,4%. Превышение числа умерших над числом родившихся составляет 2,4 раза.Кроме того, за полгода в области родились 4864 ребенка. Однако случаев детской смертности за этот период в несколько раз больше – 11 835 случаев. Разница составила 6971 человек.Также увеличилось число и зарегистрированных браков - до 4 289 вместо 4 050. Однако вместе с тем и увеличилось число разводов: в 2022 году их было 3228, а в 2023 – 3233.Специалисты Владимирстата отмечают, что за первый квартал этого года во Владимирской области общий показатель смертности в 2,5 раза превысил рождаемость. Число умерших младенцев выросло до 16.Фото pxfuel.com