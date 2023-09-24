Во Владимирскую область атлантический циклон принесет похолодание и дожди
По прогнозам синоптиков,...
Во Владимирскую область атлантический циклон принесет похолодание и дожди
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 25 сентября 2023 года, погода во Владимирской области будет пасмурная, пройдут дожди.
Температура воздуха днем до +18°C. Ночью столбик термометра опустится до +10°C.
Южный ветер сменится на северо-западный, 3м/с.
Атмосферное давление в течение суток изменится от 754 до 759 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
Наши предки в этот день изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки – весна будет ранней, а если снизу, то – поздней.
Фото pxfuel.com