Во Владимирскую область атлантический циклон принесет похолодание и дожди По прогнозам синоптиков,...

Во Владимирскую область атлантический циклон принесет похолодание и дождиПо прогнозам синоптиков, в понедельник, 25 сентября 2023 года, погода во Владимирской области будет пасмурная, пройдут дожди.Температура воздуха днем до +18°C. Ночью столбик термометра опустится до +10°C.Южный ветер сменится на северо-западный, 3м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 754 до 759 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыНаши предки в этот день изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки – весна будет ранней, а если снизу, то – поздней.Фото pxfuel.com