Волонтёры культуры Владимирской области провели субботник на территории Спасской церкви Волонтёры...

Волонтёры культуры Владимирской области провели субботник на территории Спасской церквиВолонтёры культуры Владимирской области совместно со студентами Никологорского аграрно-промышленного колледжа провели субботник на территории Спасской церкви - объекта культурного наследия в селе Никулино Селивановского района.Активист территорию облагородили, лишнюю растительность убрали, рассказали в Правительстве области.Доброе дело поддержали Министерство культуры и областная Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия.