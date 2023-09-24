Железнодорожная высокоскоростная магистраль, проходящая через Владимирскую область, обойдётся в 4...

Железнодорожная высокоскоростная магистраль, проходящая через Владимирскую область, обойдётся в 4 триллиона рублей.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет.Высокоскоростная магистраль Москва—Нижний Новгород—Казань—Екатеринбург пройдёт по северному краю Владимирской области.Как сообщает агентство "РИА Новости", пассажирский поезд будет проходить дистанцию 1536 километров за 6 часов 36 минут, в 3,6 раза быстрее, чем сегодня.На заметку!Всего запланировано строительство четырёх ВСМ почти за 11 миллиардов рублей. Кроме магистрали Москва—Нижний Новгород—Казань—Екатеринбург также появятся:Москва—Петербург (679 километров, 1,7 триллиона рублей);Москва—Воронеж—Ростов-на-Дону—Адлер (1442 километра, 3,2 триллиона рублей);Москва—Смоленск—Минск (715 километров, 1,9 триллиона рублей).Фото pxfuel.com