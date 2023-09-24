Жителей Владимирской области предупреждают о новой схеме обмана с верификацией учётной записи в...

Жителей Владимирской области предупреждают о новой схеме обмана с верификацией учётной записи в почтеЧто такое "Верификация" учётной записи в почте? Как работают мошенники?Верификация - это технология проверки информации на достоверность, правильность, точность. Если от вас требуется пройти верификацию, то это значит, что нужно выполнить процедуру проверки на подлинность вашего профиля, документа или действия.Мошенники стали делать рассылки от выдуманной организации, которая якобы ведёт учёт электронных почтовых ящиков.В письме говорится, что пользователь должен верифицировать свою учётную запись в сервисе электронной почты. Для этого нужно прислать своё имя, логин и пароль в ответном письме, а если этого не сделать, учётную запись заблокируют, рассказывают специалисты банка.Как не попасться "в руки" преступникам?- Настоящие компании никогда не запрашивают конфиденциальную информацию — ни по телефону, ни в электронной почте.- Если на почту приходят подозрительные письма от неожиданных отправителей, не открывайте их и ни в коем случае не переходите по ссылкам: скорее всего, они от мошенников.Фото freepik.com