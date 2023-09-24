Жители Владимирской области смогут подтвердить личность с помощью «Госуслуг» 18 сентября 2023 года...

Жители Владимирской области смогут подтвердить личность с помощью «Госуслуг»18 сентября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Он вступил в силу с момента опубликования.Теперь россияне смогут в некоторых случаях для подтверждения личности использовать электронное удостоверение на «Госуслугах». Для этого будет достаточно показать документ в мобильном приложении.Приложение сможет заменить не только паспорт, но и ИНН, СНИЛС, различные справки, выписки, свидетельства и удостоверения. Список документов, цифровые копии которых смогут полностью заменить оригинал, пока отсутствует, в течение 3 месяцев его должно будет подготовить Правительство. В указе также говорится о том, что органы и юрлица смогут осуществлять проверку сведений, предоставленных с помощью приложения.Правительству потребуется проработать порядок работы приложения и обработки предоставляемых гражданами сведений. Чтобы все работало, властям нужно создать еще один реестр – базу данных юридических лиц и видов их деятельности, которые они могут осуществлять при предъявлении цифрового удостоверения личности. Курировать работу реестра будет Минцифры России.Важно! Подтверждение личности с помощью приложения «Госуслуги» носит добровольный характер. Бумажный документ никто не отменял, привычный нам паспорт сохраняет юридическую силу.Цифровые версии некоторых документов уже доступны в приложении «Госуслуги». Чтобы их предъявить необходимо:Открыть мобильное приложение «Госуслуги»Зайти в раздел «Документы»Выбрать «QR-коды документов» (будет первым в списке), Откроется перечень документов, которые уже загружены на портал «Госуслуги» и которые можно предъявить.Выбрать нужный документ и нажать на негоНажать на кнопку «Предъявить» внизу страницы, сформируется QR-код, который можно будет показать в качестве идентификации личностиЕсли документа нет в приложении, для использования цифрового аналога потребуется сначала загрузить его на «Госуслуги». Сделать это можно как в мобильной версии, так и в версии для ПК.Фото pxfuel.com