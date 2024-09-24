В начале апреля был заключен контракт на сумму 71 млн рублей с ООО «Фирма Орбита Сервис».

Подрядчик, ответственный за проведение капитального ремонта в школе №3 в городе Киржач, был привлечен к административной ответственности из-за нарушения сроков. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В начале апреля был заключен контракт на сумму 71 млн рублей с ООО «Фирма Орбита Сервис». Компания должна была выполнить ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции и фасада учебного здания к 2 сентября.Подрядчика предупреждали о важности соблюдения сроков, но проверка показала, что работы не были завершены. Теперь против гендиректора компании возбуждено дело о нарушении административных правил. Прокуратура контролирует окончание ремонта. Напомним, ранее мы писали, что