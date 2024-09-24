Но событии побывали 320 человек.

В сентябре текущего года в кадровых центрах Владимирской области «Работа России» прошли открытые отборы для компаний, занимающих приоритетные позиции в экономике региона. Заинтересованные работодатели из 35 предприятий производственного сектора предложили свыше 1,7 тыс. вакансий. Но событии побывали 320 человек. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, это и безработные и те, кто собирался сменить место работы. Важно отметить, что в этот раз впервые к отборам присоединились студенты последних курсов вузов и колледжей.Согласно Наталье Пеньковской, директору регионального кадрового центра, каждый второй посетитель отборов получил предложение о работе. Пока только четверть из соискателей уже приняли такие предложения, в то время как остальные находятся в процессе собеседований. Отмечено, что предприятия ищут различных специалистов, таких как швеи, монтажники, диспетчера, инженеры и другие. Работодатели готовы принимать как опытных специалистов, так и тех, кто только начинает свой трудовой путь. Зарплаты предлагаются в зависимости от сложности задач и могут достигать 140 тыс. рублей.В 2024 году во Владимирской области состоялось свыше 70 открытых отборов. Благодаря усилиям кадровых консультантов центра «Работа России» нашли работу более 1,5 тыс. человек. Напомним, ранее мы писали, что