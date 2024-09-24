Но событии побывали 320 человек.
В сентябре текущего года в кадровых центрах Владимирской области «Работа России» прошли открытые отборы для компаний, занимающих приоритетные позиции в экономике региона. Заинтересованные работодатели из 35 предприятий производственного сектора предложили свыше 1,7 тыс. вакансий. Но событии побывали 320 человек. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, это и безработные и те, кто собирался сменить место работы. Важно отметить, что в этот раз впервые к отборам присоединились студенты последних курсов вузов и колледжей.
Согласно Наталье Пеньковской, директору регионального кадрового центра, каждый второй посетитель отборов получил предложение о работе. Пока только четверть из соискателей уже приняли такие предложения, в то время как остальные находятся в процессе собеседований. Отмечено, что предприятия ищут различных специалистов, таких как швеи, монтажники, диспетчера, инженеры и другие. Работодатели готовы принимать как опытных специалистов, так и тех, кто только начинает свой трудовой путь. Зарплаты предлагаются в зависимости от сложности задач и могут достигать 140 тыс. рублей.
В 2024 году во Владимирской области состоялось свыше 70 открытых отборов. Благодаря усилиям кадровых консультантов центра «Работа России» нашли работу более 1,5 тыс. человек. Напомним, ранее мы писали, что