Вестям удалось получить ответ от александровских чиновников. Правда, он доказал, что помогать они не намерены.

"Вестям" удалось получить ответ от александровских чиновников. Правда, он доказал, что помогать они не намерены.Владимир Бессонов, заместитель главы администрации Александровского района по ЖКХ: "Там не существует приюта...- Как понять он не существует? -Так и понять. Насколько я понимаю, любой приют для животных - это зарегистрированная деятельность. Вы где-нибудь видели приют такого плана? То есть, там есть человек, который, по большому счету, судом выселен еще в прошлом году... На самом деле приходили различные люди, от различных приютов. Им было сказано - регистрируйте приют и под приют, как под юрлицо, мы, как администрация, готовы выделять помещение."Напомним, Марина Кожемякина уже больше десяти лет вместе с мужем выхаживает бездомных животных в здании на улице Красной молодежи. На собственные средства. - их единственное жилье. Недавно дом признали аварийным - всех попросили на выход.