Города и районы Алтайского края получат субсидии на ремонт памятников Великой Отечественной войны. План ремонта обсуждался на заседании краевого оргкомитета Победа. Почти 500 памятников нуждаются в реставрации.

Города и районы Алтайского края получат субсидии на ремонт памятников Великой Отечественной войны. План ремонта обсуждался на заседании краевого оргкомитета "Победа". Почти 500 памятников нуждаются в реставрации.Как рассказал "Вестям Алтай", руководитель Алтайохранкультуры Александр Урбах, в регионе всего более 1000 памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Более 300 — это авторские работы известных скульпторов. Половине от общего числа необходимы ремонтные работы. Он подчеркнул, что за последние 10 лет в регионе отремонтировано 173 памятника войны, но анализ выявил необходимость дополнительного проведения ремонтных работ примерно 43 процентов всех памятников. Также будет проводиться и благоустройство территории вокруг мемориальных объектов.Отметим, в общей сложности на реставрацию из областного бюджета в 2020 году выделят 75 миллионов рублей. Этих средств не хватит на все памятники, поэтому муниципалитеты будут определять очередность ремонтных работ самостоятельно. Известно, что ряд памятников находится в селах, которых уже нет на карте, но в День Победы туда приезжают родственники ветеранов. Такие монументы необходимо учитывать в планах ремонта.