Один из авторов Голубого огонька композитор Константин Титар скончался в своей студии в подмосковном Королеве. Как пишет Московский комсомолец, 80-летнем мужчине стало плохо с ..

Один из авторов "Голубого огонька" композитор Константин Титар скончался в своей студии в подмосковном Королеве. Как пишет "Московский комсомолец", 80-летнем мужчине стало плохо с сердцем.Его тело обнаружила поэтесса, которая пришла на встречу с композитором для записи нового диска. Вызванные врачи "скорой" констатировали смерть. По словам родственников Константина Константиновича, он до последнего категорически отказывался посещать врачей. Хотя проблемы со здоровьем были. Титар был уверен, что проживет не меньше 99 лет, как его мать. С начала лета он три раза терял сознание, а в последнюю неделю жаловался на боли в сердце.