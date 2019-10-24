Штраф составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей.

В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС. Такое предложение созрело в Минпромторге. Штраф составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф вырастет до 3% от годовой выручки, но не менее 2 млн рублей. По мнению руководителя общественной организации "Народный Контроль" Алексея Смирнова, оштрафовать за недолив будет очень сложно.- Здесь две проблемы. Первая - это искусственный недолив, когда вносятся изменения в программный комплекс и вторая проблема - технический сбой колонки. Такие случаи есть, это не секрет. И если Росстандарт с Минпромторгом увеличат штрафы, я только за, но есть маленький нюанс - правоприменение. Как выявить недолив. Это самая основная проблема.О проверках АЗС контролирующие органы обязаны предупреждать за 5 дней. Предполагается, соответствующее наказание будет включено в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях, положения которого вступят в силу в 2021 году."Радио России-Владимир"