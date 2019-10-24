В Сети вновь обсуждают возможную беременность телеведущей Ксении Собчак. У звезды разглядели подросший живот.

В Сети вновь обсуждают возможную беременность телеведущейКсении Собчак. У звезды разглядели подросший живот.Слухи о том, чтотеледива в положении появились незадолго до ее свадьбы с режиссеромКонстантином Богомоловым. Поклонники отмечали, что Ксения Собчак началаотдавать предпочтения нарядам свободного кроя.Поговаривали также, что именно из-за беременности телеведущая ирежиссер спешили с бракосочетанием. Напомним, что звезда развелась с актером МаксимомВиторганом в июне этого года и уже в сентябре стала законной женой КонстантинаБогомолова.Сама телеведущая новости о скором пополнении опровергает. "Свадьбыпо залету – это вообще как-то грустно, есть в этом какая-то безысходность", -заявила в интервью Ксения Собчак, а после отметила, что известное издание о светскойМоскве сочинило про нее эту небылицу.Между тем сегодня, 24 октября, телеграм-канал "Только никому..."опубликовал занятное видео, которое явно было сделано исподтишка. Любопытныйпапарацци заснял, как теледива беседует с друзьями в холле концертного зала.облачена в бежевое обтягивающее платье из бархатаи длинный кардиган в тон. Внимательно присмотревшись к знаменитости, можно заметитьнебольшой животик.Возможно, конечно, что очень плотно поелаперед выходом в свет, что сказалась на ее размерах. С другой стороны, телеведущая может быть действительно беременна, и, если это так, то уже через пару месяцевей станет сложно скрывать интересное положение.