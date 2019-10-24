В Сети вновь обсуждают возможную беременность телеведущей
Ксении Собчак. У звезды разглядели подросший живот.
В Сети вновь обсуждают возможную беременность телеведущей
Ксении Собчак. У звезды разглядели подросший живот.
Слухи о том, что
теледива в положении появились незадолго до ее свадьбы с режиссером
Константином Богомоловым. Поклонники отмечали, что Ксения Собчак начала
отдавать предпочтения нарядам свободного кроя.
Поговаривали также, что именно из-за беременности телеведущая и
режиссер спешили с бракосочетанием. Напомним, что звезда развелась с актером Максимом
Виторганом в июне этого года и уже в сентябре стала законной женой Константина
Богомолова.
Сама телеведущая новости о скором пополнении опровергает. "Свадьбы
по залету – это вообще как-то грустно, есть в этом какая-то безысходность", -
заявила в интервью Ксения Собчак, а после отметила, что известное издание о светской
Москве сочинило про нее эту небылицу.
Между тем сегодня, 24 октября, телеграм-канал "Только никому..."
опубликовал занятное видео, которое явно было сделано исподтишка. Любопытный
папарацци заснял, как теледива беседует с друзьями в холле концертного зала.
облачена в бежевое обтягивающее платье из бархата
и длинный кардиган в тон. Внимательно присмотревшись к знаменитости, можно заметить
небольшой животик.
Возможно, конечно, что очень плотно поела
перед выходом в свет, что сказалась на ее размерах. С другой стороны, телеведущая может быть действительно беременна, и, если это так, то уже через пару месяцев
ей станет сложно скрывать интересное положение.