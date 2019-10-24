Эвелина Бледанс считается одной из самых красивых женщин отечественного шоу-бизнеса. Она не боится эпатировать поклонников, и в этот раз телеведущая нашла, чем вновь возбудить народ.

Эвелина Бледанс считается одной из самых красивых женщин отечественного шоу-бизнеса. Она не боится эпатировать поклонников, и в этот раз телеведущая нашла, чем вновь возбудить народ.Знаменитость предстала в образе сексуальной медсестры. Она опубликовала примечательное видео на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм". Правда, основной целью материала было не столько желание показать свои аппетитные формы, сколько проинформировать поклонников о том, что администрация соцсети намерена в скором времени удалить все маски. Считается, что они якобы понижают самооценку."Друзья, перед премьерой ко мне приехали новости РЕН-тв и сказали, что "Инстаграм" хочет запретить маски. Быстрее пользуйтесь маской медсестры. Пожалуйста, захватите всех мужчин, пока есть возможность, а то запретят", – сказала Бледанс в опубликованном ролике.Кроме того, знаменитость высказалась не только в видео, но и в тексте его сопровождавшем: "Инстаграм хочет запретить маски, потому что они, якобы, понижают самоооценку! И когда девочки потом видят себя в зеркале их психика может пострадать....Кто-то из ваших знакомых пострадал??? Или вы? Как по-мне это просто милое развлечение" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)В свою очередь поклонники также поспешили поделиться своей точкой зрения. Одни осудили Бледанс за ее взгляды, а другие поддержали ее позицию: "Эвелина, когда уже повзрослеешь?", "Я считаю это правильным, после моды на Инстаграм миллионы девушек подвержены депрессиям и бегут менять внешность!", "Пусть другие запрещают😄а эту маску оставьте! В ней девочки еще красивее😘".