В администрации украинского лидера Владимира Зеленского небывалый ажиотаж. На фоне массовых протестов против политики главы государства в его офисе заговорили об отставке.

В администрации украинского лидера Владимира Зеленского небывалый ажиотаж. На фоне массовых протестов против политики главы государства в его офисе заговорили об отставке.В ближайшее время со своего поста уйдет один из главныхчленов команды президента. Речь идет о министре иностранных дел ВадимеПристайко. На этом посту он пробыл несколько месяцев. По каким-то причинам исполнять свои обязанности дальше дипломат не может.О том, что глава внешнеполитического ведомства уйдет вотставку в четверг, 24 октября, сообщило киевское издание "Деловаястолица". Газета ссылается на источник в администрации Зеленского.По данным издания, в администрации президента уже готовопредписание на увольнение Пристайко. Сообщается, что в ближайшее время онобудет направлено в Верховную раду. С учетом подконтрольности парламентапрезиденту, нет сомнений, что депутаты одобрят увольнение министра.После победы Пристайко занимал несколько важнымпостов. 22 мая, после инаугурации, новый президент назначил его заместителемглавы своей администрации. Спустя неделю будущий глава МИДа в Советнациональной безопасности и обороны (СНБО).Должность руководителя внешнеполитического ведомства ВадимПристайко получил после ухода с поста Павла Климкина – сторонника ПетраПорошенко. При новом министре Киев подписал скандальную "формулуШтайнмайера" по урегулированию в Донбассе. Это спровоцировало массовыеантиправительственные протесты.Команда начала распадаться еще всентябре, спустя несколько месяцев после инаугурации. Первым со своего постаушел глава СНБО Александр Данилюк. "Мне просто неинтересны подковерные игры,которыми занимаются некоторые персонажи", – пояснил он в интервью изданию"Гордон".