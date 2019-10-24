В администрации украинского лидера Владимира Зеленского небывалый ажиотаж. На фоне массовых протестов против политики главы государства в его офисе заговорили об отставке.
В администрации украинского лидера Владимира Зеленского небывалый ажиотаж. На фоне массовых протестов против политики главы государства в его офисе заговорили об отставке.
В ближайшее время со своего поста уйдет один из главных
членов команды президента. Речь идет о министре иностранных дел Вадиме
Пристайко. На этом посту он пробыл несколько месяцев. По каким-то причинам исполнять свои обязанности дальше дипломат не может.
О том, что глава внешнеполитического ведомства уйдет в
отставку в четверг, 24 октября, сообщило киевское издание "Деловая
столица". Газета ссылается на источник в администрации Зеленского.
По данным издания, в администрации президента уже готово
предписание на увольнение Пристайко. Сообщается, что в ближайшее время оно
будет направлено в Верховную раду. С учетом подконтрольности парламента
президенту, нет сомнений, что депутаты одобрят увольнение министра.
После победы Пристайко занимал несколько важным
постов. 22 мая, после инаугурации, новый президент назначил его заместителем
главы своей администрации. Спустя неделю будущий глава МИДа в Совет
национальной безопасности и обороны (СНБО).
Должность руководителя внешнеполитического ведомства Вадим
Пристайко получил после ухода с поста Павла Климкина – сторонника Петра
Порошенко. При новом министре Киев подписал скандальную "формулу
Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе. Это спровоцировало массовые
антиправительственные протесты.
Команда начала распадаться еще в
сентябре, спустя несколько месяцев после инаугурации. Первым со своего поста
ушел глава СНБО Александр Данилюк. "Мне просто неинтересны подковерные игры,
которыми занимаются некоторые персонажи", – пояснил он в интервью изданию
"Гордон".