Бизнесмен Владимир Потанин в фильме МГИМО. На всех языках мира рассказал, как в юности работал на полях и убирал капусту. Вместе с другими ребятами, он решил пошалить – они начали играть ..

Бизнесмен Владимир Потанин в фильме "МГИМО. На всех языках мира" рассказал, как в юности работал на полях и убирал капусту. Вместе с другими ребятами, он решил пошалить – они начали играть кочанами в футбол, однако попались. Это заметил проверяющий и, казалось бы, наказания было не избежать, передает .Но за студентов спасло то, что одним из "футболистов" оказался внук Брежнева. Это спасло всех хулиганов от наказания. Потанин признался, что сначала не поверил, однако после, уточнив, сведения, отпустил всех ребят.