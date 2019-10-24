Бизнесмен Владимир Потанин в фильме МГИМО. На всех языках мира рассказал, как в юности работал на полях и убирал капусту. Вместе с другими ребятами, он решил пошалить – они начали играть ..
Бизнесмен Владимир Потанин в фильме "МГИМО. На всех языках мира" рассказал, как в юности работал на полях и убирал капусту. Вместе с другими ребятами, он решил пошалить – они начали играть кочанами в футбол, однако попались. Это заметил проверяющий и, казалось бы, наказания было не избежать, передает .
Но за студентов спасло то, что одним из "футболистов" оказался внук Брежнева. Это спасло всех хулиганов от наказания. Потанин признался, что сначала не поверил, однако после, уточнив, сведения, отпустил всех ребят.