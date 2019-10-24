На кладбище в деревне Анкудиново в Новомосковском округе покоятся самые близкие люди актрисы Анастасии Заворотнюк – отец Юрий, брат Святослав и его жена Надежда.В последнее время туда участились визиты паломников, желающих увидеть место последнего упокоения родных прекрасной няни.

На кладбище в деревне Анкудиново в Новомосковском округе покоятся самые близкие люди актрисы Анастасии Заворотнюк – отец Юрий, брат Святослав и его жена Надежда.В последнее время туда участились визиты паломников, желающих увидеть место последнего упокоения родных прекрасной няни.Телережиссер, член академии Российского телевидения Юрий Андреевич Заворотнюк умер в 2015 году (данные "Википедии" ошибочны). Причину смерти родственники не называли. Говорили лишь, что он скончался от тяжелой и продолжительной болезни, а его уход был долгим и мучительным. Эта смерть потрясла семью "прекрасной няни" – Настя души в отце не чаяла...В день погребения усопшего на могиле покойного был установлен простой деревянный крест, который символизирует веру, покаяние и смирение. Он служит обязательной атрибутикой для православного.А на первую годовщину со дня смерти в 2016 году на могиле в Анкудиново появился и добротный дорогой памятник из черного гранита – любящая дочь оплатила его его своих гонораров за съемку в кино и работу в театре.Старый деревянный крест при этом бросили гнить рядом. И этот факт поразил поклонников актрисы – они не понимают, почему он валяется возле ограды...Православный диакон Илья Кокин считает, что это неправильно. "Крест надо было отнести его в храм и попросить, чтобы его там сожгли", – уверяет он. Церковь одобряет такой вариант, поскольку огонь считается священной стихией, способствующей очищению, перерождению. После сжигания остатки деревянного креста стоит развеять по ветру. В некоторых регионах пепел принято рассыпать на могиле – такой ритуал оставляет частичку святыни с усопшим. Важно, что крест с могилы запрещено выбрасывать – такие действия, даже совершенные по неосведомленности, расцениваются как страшный грех. Именно это и удивило поклонников верующей Заворотнюк...