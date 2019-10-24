Ольга Бузова разоткровенничалась о личной жизни, после того как ей присудили приз в номинации Певица года на престижной премии Прорыв года от журнала Оксаны Федоровой. Артистка прокомментировала слухи о помолвке и скорой свадьбе с Давидом Манукяном.

Ольга Бузова разоткровенничалась о личной жизни, послетого как ей присудили приз в номинации "Певица года" на престижной премии "Прорыв года" от журнала Оксаны Федоровой. Артистка прокомментировала слухи о помолвке и скорой свадьбе с Давидом Манукяном.Телеведущая не без грусти отметила, чтооднажды уже доверилась мужчине, который лишил ее всего. Экс-супруг звезды,футболист Дмитрий Тарасов оставил Ольгу Бузову послеразвода без денег и дома в Подмосковье, который она по его уговорам переписалана мать спортсмена.Ольга Бузова заявила, что после печальногоопыта никого не подпустит к своей недвижимости – недавно знаменитость купила квартиру за 120 миллионов на Мосфильмовской. Раскрыла она и главную интригу последних недель –якобы, скорой свадьбе с блогером Давидом Манукяном.ответила прямо: никакогопредложения руки и сердца она не получала. А кольцо на безымянном пальце –просто украшение. "Я всю жизнь ношу кольца, у меня огромное количествобриллиантов... Если бы была помолвка, я бы зафиксировала этот факт в Сторис. Незафиксировано, значит, помолвки не было!", – цитирует поющую ведущую сайт .22 Окт 2019 в 2:02 PDTТакжезаявила, что с удовольствием примет в подарок полезные в хозяйстве вещи. "Ястановлюсь все более завидной невестой. Вот уже квартиру купила. Теперь мнеможно дарить стиральные машины, мрамор, обои. Дарите мне все!", – обратилась кпоклонникам и спонсорам певица.