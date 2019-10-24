Ольга Бузова разоткровенничалась о личной жизни, после
того как ей присудили приз в номинации Певица года на престижной премии Прорыв года от журнала Оксаны Федоровой. Артистка прокомментировала слухи о помолвке и скорой свадьбе с Давидом Манукяном.
Ольга Бузова разоткровенничалась о личной жизни, после
того как ей присудили приз в номинации "Певица года" на престижной премии "Прорыв года" от журнала Оксаны Федоровой. Артистка прокомментировала слухи о помолвке и скорой свадьбе с Давидом Манукяном.
Телеведущая не без грусти отметила, что
однажды уже доверилась мужчине, который лишил ее всего. Экс-супруг звезды,
футболист Дмитрий Тарасов оставил Ольгу Бузову после
развода без денег и дома в Подмосковье, который она по его уговорам переписала
на мать спортсмена.
Ольга Бузова заявила, что после печального
опыта никого не подпустит к своей недвижимости – недавно знаменитость купила квартиру за 120 миллионов на Мосфильмовской. Раскрыла она и главную интригу последних недель –
якобы, скорой свадьбе с блогером Давидом Манукяном.
ответила прямо: никакого
предложения руки и сердца она не получала. А кольцо на безымянном пальце –
просто украшение. "Я всю жизнь ношу кольца, у меня огромное количество
бриллиантов... Если бы была помолвка, я бы зафиксировала этот факт в Сторис. Не
зафиксировано, значит, помолвки не было!", – цитирует поющую ведущую сайт .
22 Окт 2019 в 2:02 PDT
Также
заявила, что с удовольствием примет в подарок полезные в хозяйстве вещи. "Я
становлюсь все более завидной невестой. Вот уже квартиру купила. Теперь мне
можно дарить стиральные машины, мрамор, обои. Дарите мне все!", – обратилась к
поклонникам и спонсорам певица.