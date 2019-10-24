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<a href="https://33live.ru/novosti/24-10-2019-buzova-vpervye-rasskazala-pravdu-o-romane-s-blogerom.html" target="_blank">Бузова впервые рассказала правду о романе с блогером</a> - Артистка разоткровенничалась о личной жизни после того, как получила номинацию в категории “Певица года” престижной премии Прорыв года от журнала Оксаны Федоровой. Ольга Бузова прокомментировала слухи о помолвке и скорой свадьбе с Давидом Манукяном.