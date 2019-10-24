Артистка разоткровенничалась о личной жизни после
того, как получила номинацию в категории “Певица года” престижной премии Прорыв года от журнала Оксаны Федоровой. Ольга Бузова
прокомментировала слухи о помолвке и скорой свадьбе с Давидом Манукяном.
Артистка разоткровенничалась о личной жизни после
того, как получила номинацию в категории “Певица года” престижной премии "Прорыв года" от журнала Оксаны Федоровой. Ольга Бузова
прокомментировала слухи о помолвке и скорой свадьбе с Давидом Манукяном.
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