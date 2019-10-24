Экс-супруга актера Армена Джигарханяна не замечает негатив в Сети. В этом вопросе пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская берет
пример со своего возлюбленного певца Прохора Шаляпина.
Экс-супруга актера Армена Джигарханяна не замечает негатив в Сети. В этом вопросе пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская берет
пример со своего возлюбленного певца Прохора Шаляпина.
По словам, Виталины, она, как публичный человек, часто
становится объектом для нападок от завистников и недоброжелателей. Чтобы сохранить душевное спокойствие, Цымбалюк-Романовская научилась закрывать
глаза на гадости в свой адрес. Также пианистка взяла за правило никогда не оскорблять
никого в ответ.
Этому Виталину научил избранник Прохор Шаляпин. Певец дольше
находится на виду, поэтому опытнее в подобных вопросах.
"Я его даже цитирую в этих случаях, потому что она точно
отражает суть. Когда нам пишут под фотографиями гадости, какие-то
оскорбительные вещи, он говорит: "Ты понимаешь, так бы люди пошли на улицу
и убивали друг друга, а так зашли в интернет, написали под фотографиями гадости
и успокоились". Мы, в принципе, очищаем общество от негатива, беря на себя
его часть", – отметила в интервью радио .
27 Сен 2019 в 2:12 PDT
Отметим, что сам в последнее время часто становится
фигурантом различных скандалов. Например, не так давно экс-возлюбленная певца Татьяна
Гудзева заявила, что родила от него сына, которого назвала Федор. Якобы распутник Прохор
изменял своей девушке Виталине, в результате чего и появился этот ребенок.
Шаляпин был не уверен в своем отцовстве и требовал тест-ДНК.
В итоге генетическое исследование провели в рамках ток-шоу "На самом деле"
Первого канала. Результат шокировал певца – Федор его сын. Прохор отказался
верить заключению экспертов, он потребовал еще одну экспертизу.