Экс-супруга актера Армена Джигарханяна не замечает негатив в Сети. В этом вопросе пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская берет пример со своего возлюбленного певца Прохора Шаляпина.

Экс-супруга актера Армена Джигарханяна не замечает негатив в Сети. В этом вопросе пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская беретпример со своего возлюбленного певца Прохора Шаляпина.По словам, Виталины, она, как публичный человек, частостановится объектом для нападок от завистников и недоброжелателей. Чтобы сохранить душевное спокойствие, Цымбалюк-Романовская научилась закрыватьглаза на гадости в свой адрес. Также пианистка взяла за правило никогда не оскорблятьникого в ответ.Этому Виталину научил избранник Прохор Шаляпин. Певец дольшенаходится на виду, поэтому опытнее в подобных вопросах."Я его даже цитирую в этих случаях, потому что она точноотражает суть. Когда нам пишут под фотографиями гадости, какие-тооскорбительные вещи, он говорит: "Ты понимаешь, так бы люди пошли на улицуи убивали друг друга, а так зашли в интернет, написали под фотографиями гадостии успокоились". Мы, в принципе, очищаем общество от негатива, беря на себяего часть", – отметила в интервью радио .27 Сен 2019 в 2:12 PDTОтметим, что сам в последнее время часто становитсяфигурантом различных скандалов. Например, не так давно экс-возлюбленная певца ТатьянаГудзева заявила, что родила от него сына, которого назвала Федор. Якобы распутник Прохоризменял своей девушке Виталине, в результате чего и появился этот ребенок.Шаляпин был не уверен в своем отцовстве и требовал тест-ДНК.В итоге генетическое исследование провели в рамках ток-шоу "На самом деле"Первого канала. Результат шокировал певца – Федор его сын. Прохор отказалсяверить заключению экспертов, он потребовал еще одну экспертизу.