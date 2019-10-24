Сыгран матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н. Испанская Валенсия гостях не удержала победу над французским Лиллем – 1:1. В составе Валенсии отличился Денис Черышев.

Сыгран матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н. Испанская "Валенсия" гостях не удержала победу над французским "Лиллем" – 1:1. В составе "Валенсии" отличился Денис Черышев.Полузащитник сборной России поразил ворота французского клуба на 64 минуте. Денис завершил комбинацию с участием Даниэля Парехо и Кевина Гамейро. Гол Черышева оставался единственным. Но на пятой добавленной минуте хозяева смогли уйти от поражения благодаря году Жонатана Иконе.Лидируют в группе Н "Челси" и "Аякс", набравший по 6 очков. 4 очка у "Валенсии". Одно очкоу "Лилля".