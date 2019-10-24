Россия поднялась на три строчки в новом рейтинге группы Всемирного банка Doing Business. Наша страна впервые пробилась в топ-30, поднявшись с 31 на 28-е место среди 190 стран. Рейтинг оценивает условия ведения бизнеса в стране.

Россия поднялась на три строчки в новом рейтинге группы Всемирного банка Doing Business. Наша страна впервые пробилась в топ-30, поднявшись с 31 на 28-е место среди 190 стран. Рейтинг оценивает условия ведения бизнеса в стране.Делать бизнес в России стало легче. По крайней мере, так считают эксперты Мирового банка. Согласно опубликованному организацией ежегодному исследованию Doing Business, Россия за последний год поднялась на три позиции и заняла 28-е место в рейтинге простоты ведения предпринимательской деятельности.Первую строчку уже не первый год удерживает Новая Зеландия. Вслед за островным государством расположились компактные и динамичные Сингапур и Гонконг.Места в этом своего рода состязании по дебюрократизации распределяются на основе 10 критериев, оцениваются в том числе такие параметры, как сложность получения кредита, ведения внешнеэкономической деятельности и даже разрешений на строительство.Как отмечают аналитики Всемирного Банка, совершить такой рывок России удалось благодаря налоговым реформам, усилению защиты прав миноритарных акционеров, а также упрощению процесса подключения к электричеству в Москве Санкт-Петербурге.При этом надо отметить, что за последние семь лет Российская Федерация значительно улучшила свои позиции и теперь продвигаться дальше будет все труднее.