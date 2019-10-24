Следственный комитет в тесном взаимодействии с региональным управлением ФСБ возбудил уголовное дело в отношении депутата Совета народных депутатов округа Муром Виктора Павлова.

Следственный комитет в тесном взаимодействии с региональным управлением ФСБ возбудил уголовное дело в отношении депутата Совета народных депутатов округа Муром Виктора Павлова. Он подозревается в получении взятки в крупном размере.По версии следствия, депутат, являющийся директором муниципального муромского рынка, потребовал с предпринимателя более 340 тысяч рублей за предоставление торгового места и беспрепятственное осуществление торговой деятельности. 4 октября депутат получил от предпринимателя часть суммы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.