Во Владимире с рабочим визитом сегодня - делегация депутатов Государственной Думы.

Во Владимире с рабочим визитом сегодня - делегация депутатов Государственной Думы. В нижней палате российского парламента все они возглавляют комитеты экономической направленности. Парламентарии посетили Владимирский хлебокомбинат и встретились со студентами ВлГУ.Сергей Жигарев, председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике (фракция ЛДПР): «Со студентами я бы хотел обсудить будущее. Каким они его видят. Будущее нашей страны, свое будущее, какие они видят будущее специальности. И вообще, что они считают в жизни главное, что определяет их жизнь в нашей стране».Вместе с Сергеем Жигаревым во Владимир прибыли Александр Курдюмов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту, Наталия Бутнева, руководитель аппарата комитета по экономической политике и её зам Николай Никуличев. По словам парламентариев, главная цель - оценить экономические возможности региона. На встрече было более 50 студентов. Обсудили политические темы, рынок труда и технологии будущего.