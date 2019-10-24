Мария Машкова разоткровенничалась с подписчиками своего аккаунта в социальной сети Инстаграм. Наследница прославленного актера Владимира Машкова призналась, что на школьной дискотеке она неважно себя почувствовала из-за крепкого алкоголя и сигарет.

Мария Машкова разоткровенничалась с подписчиками своего аккаунта в социальной сети "Инстаграм". Наследница прославленного актера Владимира Машкова призналась, что на школьной дискотеке она неважно себя почувствовала из-за крепкого алкоголя и сигарет.23 Окт 2019 в 12:36 PDTМатериал дополняется