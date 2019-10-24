Попасть в школу ребятам- жителям домов по ул. Добросельской, не так просто - тротуар внезапно заканчивается, и приходится идти рядом с машинами

Насколько безопасна дорога к знаниям? Ученикам 36-ой школы областного центра приходится идти на уроки по проезжей части. У школы нет тротуара.Попасть в школу ребятам- жителям домов по ул. Добросельской, не так просто - тротуар внезапно заканчивается, и приходится идти рядом с машинами. По словам директора Елены Кувшиновой, городская администрация систематически ремонтирует школьные дорожки. Но в основном территория принадлежит соседним домам - и не в их интересах, чтобы тротуары строили на их средства. Кроме того, возле школы №36 уже с лета стоит бесхозная газель. Без номеров, со спущенными колесами. Она мешает проезду транспорта и загораживает въезд. Хотя возле ворот красноречивая надпись "Пожарный проезд. Машины не ставить".Владимир Смазнов, заместитель директора школы №36 по безопасности: "Мы обращались в администрацию Фрунзенского района. Они перенаправили наше обращение в управляющую компанию. Также мы обращались в управляющую компанию - мы видим, на машине нет номеров, ГИБДД не может установить владельца данного автотранспорта, соответственно, не может с ней ничего сделать."