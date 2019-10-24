Певица Лолита Милявская разводится с пятым мужем – Дмитрием Ивановым. Артистка очень переживает и из-за рухнувшего брака. В тяжелый момент ее поддерживает поющая телеведущая Ольга Бузова.

Певица Лолита Милявская разводится с пятым мужем – Дмитрием Ивановым.Артистка очень переживает и из-за рухнувшего брака. В тяжелый момент ееподдерживает поющая телеведущая Ольга Бузова.Как выяснилось, знаменитости часто созваниваются ипереписываются в соцсетях. Ольга Бузова в любую минуту готова прийти на помощь подруге.По словам звезды, Лолита Милявская сейчас не в лучшем состоянии."Хрупкая девочка, которой просто хреново, которой больно. Мыс ней на связи по Сети, мы общаемся. Я ей говорю: "Лол, если хочешь плакать – плачь", – рассказала Ольга Бузова в "Сторис" личного "Инстаграм".Слова Бузовой косвенно подтвердила и сама Милявская. Лолитаперепостила запись Ольги на свою страницу.Сейчас Лолите Милявской непросто. Артистке приходится наблюдать, как ее пока еще супруг выходит в свет с другой женщиной. К слову, ранее стало известно, что Дмитрий Иванов встречается с нейза спиной у жены как минимум год.Отметим, что поющая телеведущая сама не так давно была наместе . Ольга прекрасно понимает, что происходит в душе у подруги.29 Авг 2019 в 4:51 PDTВ декабре 2016 годапережила болезненный развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Звезданесколько лет не могла отойти от разрыва: при одном упоминании имениэкс-супруга теледива могла расплакаться.Ольга Бузова не говорит о том, что стало причиной разлада с Тарасовым. Однако родственники поющей телеведущей как-то признались журналистам, что Дмитрийсильно хотел детей, а Ольга была сосредоточена на карьере.