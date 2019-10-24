Термин корпоративное волонтерство уже не вызывает непонимающих взглядов, а для ряда бизнес-структур данное направление работы является составляющей частью всей их деятельности. Как явление корпоративная социальная ответственность – для России не нова, однако, по словам президента Центра корпоративного волонтерства ДаДобро Оксаны Богдановой, на сегодняшний день в волонтерство вовлечены в основном крупные бизнес-структуры.

Термин "корпоративное волонтерство" уже не вызываетнепонимающих взглядов, а для ряда бизнес-структур данное направление работыявляется составляющей частью всей их деятельности. Как явление корпоративнаясоциальная ответственность – для России не нова, однако, по словам президентаЦентра корпоративного волонтерства "ДаДобро" Оксаны Богдановой, на сегодняшнийдень в волонтерство вовлечены в основном крупные бизнес-структуры.Одной из уже реализованных идей по привлечению компаний вволонтерству стало издание Календаря добрых дел – расписания 12-ти основныхакций, проводимых центром "ДаДобро" в течение года. Распределенные по месяцамони охватывают четыре больших направления, задача которых – поддержкаустойчивого развития страны."У нас четыре цели. Первая – ликвидация нищеты,для чего мы запустили акцию по сбору помощи нуждающимся "Автобус добра". Врамках второго направления – "Осознанное потребление" – мы проводимпросветительскую акцию "Яблоко за батарейки". Еще одна цель – качественноеобразование, в марте у нас стартует проект "Сила знаний", и мы будем делать длядетей из детдомов и реабилитационных центров программы по обучению их тому, чтопоможет им в будущем. И четвертая цель – хорошее здоровье и благополучие, длядостижения которой мы проводим нашу "Зарядку со звездой", мотивирующую детей кздоровому образу жизни", – рассказала Оксана Богданова.Очевидно, что составление плана акций способно заметноповысить эффективность благотворительных акций. Наглядным примером может статьсбор макулатуры, который снова возрожден во многих школах.В то же время, по опыту центра "ДаДобро", очень важно, чтобыбизнес-структуры заранее могли подготовиться к благотворительным акциям –сообщения о них в виде "снега на голову" заметно снижают и интерес, и отдачу отмероприятий. Компании готовы быть составляющей частью корпоративной социальнойответственности, причем люди занимаются этой деятельностью не только исходя изнеобходимости и желания просто помочь."Кроме основной цели акций, мы даемвозможность людям почувствовать причастность к большой, глобальной социальнойистории, – подчеркивает Оксана Богданова. – Это очень важно: не просто я помогодной семье, а я вместе с другими людьми помог многим, десяткам тысячам семей".На сегодняшний день "ДаДобро" – это международноеволонтерское движение, представленное в России, Белоруссии, странах Прибалтики,Казахстане и Великобритании. Организация объединяет 200 компаний и более 3,5тыс. волонтеров. На попечении добровольцев находится 75 социальных объектов.Деятельность движения строится вокруг 12 основных акций Календаря добрых дел,каждая из которых проводится в 50 различных городах мира и посвященаопределенной тематике. Все вместе они направлены на достижение целей в областиустойчивого развития, принятые на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году.