Термин корпоративное волонтерство уже не вызывает
непонимающих взглядов, а для ряда бизнес-структур данное направление работы
является составляющей частью всей их деятельности. Как явление корпоративная
социальная ответственность – для России не нова, однако, по словам президента
Центра корпоративного волонтерства ДаДобро Оксаны Богдановой, на сегодняшний
день в волонтерство вовлечены в основном крупные бизнес-структуры.
Термин "корпоративное волонтерство" уже не вызывает
непонимающих взглядов, а для ряда бизнес-структур данное направление работы
является составляющей частью всей их деятельности. Как явление корпоративная
социальная ответственность – для России не нова, однако, по словам президента
Центра корпоративного волонтерства "ДаДобро" Оксаны Богдановой, на сегодняшний
день в волонтерство вовлечены в основном крупные бизнес-структуры.
Одной из уже реализованных идей по привлечению компаний в
волонтерству стало издание Календаря добрых дел – расписания 12-ти основных
акций, проводимых центром "ДаДобро" в течение года. Распределенные по месяцам
они охватывают четыре больших направления, задача которых – поддержка
устойчивого развития страны.
"У нас четыре цели. Первая – ликвидация нищеты,
для чего мы запустили акцию по сбору помощи нуждающимся "Автобус добра". В
рамках второго направления – "Осознанное потребление" – мы проводим
просветительскую акцию "Яблоко за батарейки". Еще одна цель – качественное
образование, в марте у нас стартует проект "Сила знаний", и мы будем делать для
детей из детдомов и реабилитационных центров программы по обучению их тому, что
поможет им в будущем. И четвертая цель – хорошее здоровье и благополучие, для
достижения которой мы проводим нашу "Зарядку со звездой", мотивирующую детей к
здоровому образу жизни", – рассказала Оксана Богданова.
Очевидно, что составление плана акций способно заметно
повысить эффективность благотворительных акций. Наглядным примером может стать
сбор макулатуры, который снова возрожден во многих школах.
В то же время, по опыту центра "ДаДобро", очень важно, чтобы
бизнес-структуры заранее могли подготовиться к благотворительным акциям –
сообщения о них в виде "снега на голову" заметно снижают и интерес, и отдачу от
мероприятий. Компании готовы быть составляющей частью корпоративной социальной
ответственности, причем люди занимаются этой деятельностью не только исходя из
необходимости и желания просто помочь.
"Кроме основной цели акций, мы даем
возможность людям почувствовать причастность к большой, глобальной социальной
истории, – подчеркивает Оксана Богданова. – Это очень важно: не просто я помог
одной семье, а я вместе с другими людьми помог многим, десяткам тысячам семей".
На сегодняшний день "ДаДобро" – это международное
волонтерское движение, представленное в России, Белоруссии, странах Прибалтики,
Казахстане и Великобритании. Организация объединяет 200 компаний и более 3,5
тыс. волонтеров. На попечении добровольцев находится 75 социальных объектов.
Деятельность движения строится вокруг 12 основных акций Календаря добрых дел,
каждая из которых проводится в 50 различных городах мира и посвящена
определенной тематике. Все вместе они направлены на достижение целей в области
устойчивого развития, принятые на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году.