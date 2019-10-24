Журнал Forbes оценил состояние президента компании Inteco Management Елены Батуриной в 1,2 миллиарда долларов и поместил ее на первую строчку рейтинга 25 богатейших женщин России в 2019 году.

Журнал Forbes оценил состояние президента компании Inteco Management Елены Батуриной в 1,2 миллиарда долларов и поместил ее уже в третий раз на первую строчку рейтинга 25 богатейших женщин России в 2019 году.Второе место с состоянием в миллиард долларов снова заняла основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук​​​.Впервые в тройке лидеров оказалась частный инвестор Татьяна Ковальчук — жена бизнесмена Юрия Ковальчука с состоянием в 600 миллионов долларов.Четвертое место заняла Елена Рыболовлева, впервые вошедшая в рейтинг Forbes Woman в 2016 году. По данным журнала, ее состояние оценивается в 600 миллионов долларов. За ней следует — акционер компании "Прогресс" Ольга Белявцева (550 миллионов долларов).На шестом месте рейтинга находится дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг с капиталом в 500 миллионов долларов. Зампред правления "Новатэка" Татьяна Кузнецова (460 миллионов долларов) – на седьмой строчке.У совладелицы группы компаний "Содружество" Натальи Луценко (425 миллионов долларов) — восьмое место. На девятой строчке — бывшая жена основателя "Группы Черкизово" Игоря Бабаева — Лидия Михайлова (415 миллионов долларов).ТОП-10 замыкает Евгения Гурьева – владелица пакет акций "Фосагро", чье состояние оценили в 390 миллионов долларов.