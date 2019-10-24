Наталья Ионова выложила в свой Инстаграм неожиданное
фото. На снимке певица Глюкоза абсолютно неузнаваема.
<a href="https://33live.ru/novosti/24-10-2019-glyukoza-vyzvala-otorop-nelepym-vidom.html" target="_blank">Глюкоза вызвала оторопь нелепым видом</a> - Наталья Ионова выложила в свой Инстаграм неожиданное
фото. На снимке певица Глюкоза абсолютно неузнаваема.
[url=https://33live.ru/novosti/24-10-2019-glyukoza-vyzvala-otorop-nelepym-vidom.html]Глюкоза вызвала оторопь нелепым видом[/url] - Наталья Ионова выложила в свой Инстаграм неожиданное
фото. На снимке певица Глюкоза абсолютно неузнаваема.