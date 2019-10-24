Оценку проводил Клуб руководителей муниципальной сферы

Город Владимир вошёл в 100 лучших муниципалитетов России 2018 года. Оценку проводил Клуб руководителей муниципальной сферы, сообщают во владимирской Мэрии.Конкурс «100 лучших муниципалитетов России по оценке КРМС» ежегодно проводится с целью стимулировать развитие систем управления экономикой и инвестициями в городах. Основные критерии оценки – динамизм, открытость, зримое стремление муниципалитета, как экосистемы и инфраструктурного комплекса, к развитию и успеху.«При составлении рейтинга эксперты оценивали динамику основных показателей экономического, инвестиционного, инфраструктурного и хозяйственного развития, а также вовлеченность жителей в работу по развитию города. Как подчеркивают организаторы конкурса, он оценивает не работу органов власти, а успехи муниципалитета и его жителей», - заявил глава пресс-службы администрации Александр Карпилович.Подведение итогов конкурса состоялось на форуме, недавно завершившемся в Сочи. Муниципалитетам, вошедшим в 100 лучших по оценке КРМС, вручили дипломы и серебряные знаки «Муниципальное развитие».