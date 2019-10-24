На пленарном заседании 24 октября Госдума в первом чтении приняла поправки в законы О качестве и безопасности пищевых продуктов и Об образовании в Российской Федерации. При помощи этой инициативы совершенствуется правовое регулирование вопросов обеспечения качества питания школьников.

На пленарном заседании 24 октября Госдума в первом чтении приняла поправки в законы "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и "Об образовании в Российской Федерации". При помощи этой инициативы совершенствуется правовое регулирование вопросов обеспечения качества питания школьников.Законопроект о качественном горячем питании детей в школах был внесен председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и руководителями всех фракций Госдумы. Документом вводится понятие "здоровое питание" и закрепляются его принципы.В инициативе прописаны особенности организации качественного, безопасного и здорового питания для детей и отдельных групп населения. Также в законопроекте содержится запрет на использование в продукции для детского питания сырья, которое было изготовлено с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других веществ, потенциально опасных для здоровья."Здоровье детей – приоритет и для родителей, и для государства", – подчеркнул Вячеслав Володин.Спикер Госдумы отметил, что нормами законопроекта четко определяется обязанность обеспечения учащихся школ горячей едой. "Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием", – объяснил председатель нижней палаты парламента.Предполагается, что родители смогут проконтролировать детское меню. Для этого соответствующая информация будет в обязательно порядке размещаться на сайтах образовательных учреждений. Родители смогут предупреждать руководство школ о состоянии здоровья ребенка, чтобы не допустить возможного вреда для него.Для того, чтобы обеспечить учащихся горячим питанием в условиях возможного дефицита бюджетных средств, в законопроекте предлагается предусмотреть возможность предоставления регионам субсидий из федерального бюджета. Вячеслав Володин попросил у министра финансов Антона Силуанова учесть этот момент при работе над проектом федерального бюджета на 2020 год ко второму чтению.