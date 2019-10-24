В преддверии парламентских выборов ситуация в Белоруссии накаляется. В республике заговорили об импичменте президента Александра Лукашенко, находящегося у власти 25 лет.

В преддверии парламентских выборов ситуация в Белоруссии накаляется. В республике заговорили об импичменте президента Александра Лукашенко, находящегося у власти 25 лет.Выборы в обе палаты белорусского парламента состоятся вноябре. Агитационная кампания в самом разгаре, высокую активность проявляет такназываемая несистемная оппозиция. Ее члены высказывают самые радикальныеинициативы. Одна из них – импичмент президента республики Александра Лукашенко.Смелую идею озвучил кандидат от Объединенной гражданскойпартии Владимир Непомнящих. Он возмутился, что его выступление сняли с эфира наодном из белорусских телеканалов.Импичмент Лукашенко – главный пункт предвыборной программыполитика. "По-видимому, их напугало сочетание двух слов: "импичмент" и"Лукашенко". Поэтому и не показали моего выступления", – цитирует Непомнящихтелеканал "Белсат".Происходящим возмутился и замглавы Белорусской ассоциациижурналистов Борис Горецкий. Он подчеркнул, что если Непомнящих выступает заимпичмент – это его право. "Мы расцениваем это как яркий случайцензуры, который произошел буквально в первые дни разрешенной агитации, – сказалжурналист.Люди уже без политиков перешли к лозунгам за уход Лукашенко и смену власти. Милиции не боятся совершенно. Много пенсионеров— РБ головного мозга (@belamova)Парламентские выборы в Белоруссии пройдут в преддвериипрезидентских, которые намечены на лето следующего года. Александр Лукашенкопока не объявлял о своем участии, но сомнений, что Батька снова пойдет навыборы, нет практически ни у кого.Между тем не раз говорил, что устал от власти. Входе недавнего общения со студентами Академии управления в Минске, Батькарассказал, что после отставки хотел бы работать ректором или преподавателемвуза.