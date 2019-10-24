В преддверии парламентских выборов ситуация в Белоруссии накаляется. В республике заговорили об импичменте президента Александра Лукашенко, находящегося у власти 25 лет.
В преддверии парламентских выборов ситуация в Белоруссии накаляется. В республике заговорили об импичменте президента Александра Лукашенко, находящегося у власти 25 лет.
Выборы в обе палаты белорусского парламента состоятся в
ноябре. Агитационная кампания в самом разгаре, высокую активность проявляет так
называемая несистемная оппозиция. Ее члены высказывают самые радикальные
инициативы. Одна из них – импичмент президента республики Александра Лукашенко.
Смелую идею озвучил кандидат от Объединенной гражданской
партии Владимир Непомнящих. Он возмутился, что его выступление сняли с эфира на
одном из белорусских телеканалов.
Импичмент Лукашенко – главный пункт предвыборной программы
политика. "По-видимому, их напугало сочетание двух слов: "импичмент" и
"Лукашенко". Поэтому и не показали моего выступления", – цитирует Непомнящих
телеканал "Белсат".
Происходящим возмутился и замглавы Белорусской ассоциации
журналистов Борис Горецкий. Он подчеркнул, что если Непомнящих выступает за
импичмент – это его право. "Мы расцениваем это как яркий случай
цензуры, который произошел буквально в первые дни разрешенной агитации, – сказал
журналист.
Люди уже без политиков перешли к лозунгам за уход Лукашенко и смену власти. Милиции не боятся совершенно. Много пенсионеров
— РБ головного мозга (@belamova)
Парламентские выборы в Белоруссии пройдут в преддверии
президентских, которые намечены на лето следующего года. Александр Лукашенко
пока не объявлял о своем участии, но сомнений, что Батька снова пойдет на
выборы, нет практически ни у кого.
Между тем не раз говорил, что устал от власти. В
ходе недавнего общения со студентами Академии управления в Минске, Батька
рассказал, что после отставки хотел бы работать ректором или преподавателем
вуза.