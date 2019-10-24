Депутат Законодательного Собрания Владимирской области от Коммунистической партии социальной справедливости Иван Алтухов написал обращение в комиссию ЗС по вопросам депутатской этики.

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области от Коммунистической партии социальной справедливости Иван Алтухов написал обращение в комиссию по вопросам этики. В нем он требует рассмотреть факты грубого нарушения депутатской этики и допущения оскорбительного высказывания в свой адрес председателем фракции КПРФ в ЗС Максим Шевченко. По словам Алтухова, "своим недостойным поведением (Шевченко) позорит Законодательное Собрание".Напомним, конфликт произошел на последнем заседании регионального парламента, 18 октября, во время обсуждения закона об организации Общественного телевидения.Обращение Ивана Алтухова: