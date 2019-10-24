Знаменитая американская телеведущая Венди Уильямс влепила Меган Маркл крепкую пощечину за якобы фальшивые слезы. Женщина отметила, что ни на йоту не верит в истории герцогини.

Знаменитая американская телеведущая Венди Уильямс влепила Меган Маркл крепкую пощечину за якобы фальшивые слезы. Женщина отметила, что ни на йоту не верит в истории герцогини.Не так давно на синие экраны в Британии вышел документальный фильм о поездке молодой семьи в Африку. Он так и называется "Гарри и Меган: африканское путешествие". Кинолента вызвала большой общественный резонанс из-за того, что в ней члены британской семьи раскрыли много личных секретов.Так Меган рассказала, что ей не дают спокойно жить представители СМИ. Супруга принца Гарри отметила, что папарацци после свадьбы следуют за ней по пятам. Тем не менее, Венди Уильямс в эфире своей телепередачи The Wendy Williams Show заявила, что абсолютно не верит в слезливые истории монаршей особы.Как "Царьград", телеведущая скептично подметила, что Маркл знала, на что шла. Было очевидно, что журналисты будут пытаться достать хоть из-под земли свежие подробности личной жизни молодой семьи. Кроме того, американка выразила сомнение, что папарацци действительно устроили охоту за герцогиней Сассекской. Она высказалась, что вряд ли Меган имеет большую ценность в качестве информационного источника.22 Окт 2019 в 10:51 PDTПо итогу, Уильямс обвинила Маркл в мании величия. Телеведущая отметила, что супруга принца Гарри пытается придать себе слишком большой вес в глазах общественности. Кроме того, американка напомнила о неприятном случае. Она рассказала, что как-то раз монаршая особа пыталась пройти кастинг в телешоу, который с треском провалила из-за сложного неуживчивого характера.