Актрисе Анне Антоненко в связи с резким ухудшением самочувствия во время репетиции вызвали бригаду скорой помощи. Медики осмотрели звезду, однако от госпитализации она ..

Актрисе Анне Антоненко в связи с резким ухудшением самочувствия во время репетиции вызвали бригаду скорой помощи. Медики осмотрели звезду, однако от госпитализации она отказалась.Инцидент произошел в Московском драматическом театре на Малой Бронной. 82-летняя звезда фильма "Следствие ведут знатоки" настояла на том, чтобы ее не увозили в больницу. Как себя чувствует Антоненко сейчас, не уточняется.